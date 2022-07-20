Кот-д'Ивуар отказывается от западных ценностей и легализует многоженство

В парламент Кот-д'Ивуара поступил закон, предусматривающий легализацию полигамии, но только для мужчин.

Это вызвало возмущение активисток и защитников прав женщин, которые прямо заявили: это шаг назад в борьбе за равноправие. Однако проект находит своих сторонников.

"Феминизм импортирован с Запада", — заявил один из собеседников France24.

Многоженство запрещено во многих частях мира, но остается распространенным явлением в странах Западной Африки. В Кот-д'Ивуаре оно было запрещено в 1964 году. Законопроект депутата Якуби Сангаре направлен на его восстановление, но только для мужчин.

"Мы не можем легализовать полигамию для удовлетворения мужского либидо. Мужчина выбирает больше одной жены исключительно из личных, корыстных соображений. Открытие этих дверей привело бы к дисбалансу в нашем обществе", — говорит адвокат Дезире Окобе, слова которого цитирует France24.

По ее словам и другим борцам за права женщин в WKS, легализация полигамии станет дополнительным препятствием для женщин, которые все еще борются с системным неравенством и дискриминацией .

Комиссия ООН по правам человека считает эту практику дискриминационной по отношению к женщинам и призвала к ее устранению.

Полигамия наиболее широко распространена в странах Африки к югу от Сахары, и в среднем распространяется на 11% населения — по данным опроса, проведенного в 2019 году исследовательским центром Pew Research Center. Уровень полигамных отношений в Кот-д'Ивуаре несколько выше и, несмотря на запрет, составляет 12% .

Сангаре основывал свое предложение на этих статистических данных, утверждая, что моногамия "оказалась неудачной".

"В разных регионах и независимо от религиозной принадлежности в Кот-д'Ивуаре распространена полигамия. У мужчин много жен, и общины принимают это. Так что исключительная моногамия не соответствует нашим реалиям, нашим привычкам. Мы не можем просто копировать и вставлять правила, которые были введены в западных странах, мы должны дать людям возможность", - утверждает он.

Закону о полигамии еще предстоит пройти несколько этапов законодательной работы , прежде чем он будет представлен и поставлен на голосование в парламенте.

Конституционный суд тоже должен дать свое заключение, так что до финиша еще далеко. По словам Сангаре, это может занять от пяти месяцев до пяти лет.