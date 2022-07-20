Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы ВСУ освобождённых территорий Украины
Сергей Шойгу отдал приказ о жёстком пресечении атак ВСУ на освобождённые территории Украины и Донбасса.
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл инспекцию российской группировки войск "Запад", принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В ходе инспекции Шойгу отдал приказ жёстко пресекать любые попытки армии Украины наносить удары по жилым кварталам освобождённых РФ украинских территорий и Донбасса.
Также Сергей Шойгу поручил сбивать украинские снаряды и беспилотники на приграничных территориях до их непосредственного попадания в Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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