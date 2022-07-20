Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы ВСУ освобождённых территорий Украины

Сергей Шойгу отдал приказ о жёстком пресечении атак ВСУ на освобождённые территории Украины и Донбасса.

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл инспекцию российской группировки войск "Запад", принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В ходе инспекции Шойгу отдал приказ жёстко пресекать любые попытки армии Украины наносить удары по жилым кварталам освобождённых РФ украинских территорий и Донбасса.

Также Сергей Шойгу поручил сбивать украинские снаряды и беспилотники на приграничных территориях до их непосредственного попадания в Россию.