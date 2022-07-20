Die Welt заявило, что Шольц нарушил обещание поддерживать Зеленского
Немецкое издание Die Welt обвинило канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он нарушил обещание поддерживать Украину, сократив поставки оружия.
Обозреватель Грегор Швинг 20 июля опубликовал в Die Welt статью, где обвинил главу ФРГ в предательстве Украины.
Швинг пишет, что Германия заметно уменьшила поставки вооружений властям Украины, а вместо вооружения поставляют рации и запчасти.
Только в поставках за последнюю неделю числятся семь гаубиц, оборудование для защиты от беспилотников, пять тысяч касок и запчасти для автомобильной техники.
Швинг говорит, что в первую неделю июля Берлин поставил Киеву 42 000 продуктовых порций, а во вторую – 102 автомобиля без брони.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NRK: беженцы из Украины в Норвегии просят еду и думают о проституции
Die Welt заявило, что Шольц нарушил обещание поддерживать Зеленского
Reuters: Евросоюз планирует вывести из под введенных санкций активы российских банков
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России