Die Welt заявило, что Шольц нарушил обещание поддерживать Зеленского

Немецкое издание Die Welt обвинило канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он нарушил обещание поддерживать Украину, сократив поставки оружия.

Обозреватель Грегор Швинг 20 июля опубликовал в Die Welt статью, где обвинил главу ФРГ в предательстве Украины.

Швинг пишет, что Германия заметно уменьшила поставки вооружений властям Украины, а вместо вооружения поставляют рации и запчасти.

Только в поставках за последнюю неделю числятся семь гаубиц, оборудование для защиты от беспилотников, пять тысяч касок и запчасти для автомобильной техники.

Швинг говорит, что в первую неделю июля Берлин поставил Киеву 42 000 продуктовых порций, а во вторую – 102 автомобиля без брони.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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