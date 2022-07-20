Захарова пошутила над слухами о влиянии Кремля на отставки правительств на Западе

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова высмеяла мнение о влиянии Кремля на отставки западных правительств.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова 20 июля заявила, что в странах-союзниках НАТО наблюдается «парад отставок».

По ее мнению, даже в такой ситуации противники Россию пытаются обвинить ее.

Захарова сказала, что попытки уличить «руку Кремля» в отставках на Западе выглядят не жалко, а брезгливо.

Ранее в Италии премьер-министр Марио Драги подал в отставку, а президент государства ее не принял.

Также стали появляться слухи о том, что канцлер Германии Олаф Шольц может уйти со своей должности.