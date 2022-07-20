Захарова пошутила над слухами о влиянии Кремля на отставки правительств на Западе
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова высмеяла мнение о влиянии Кремля на отставки западных правительств.
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова 20 июля заявила, что в странах-союзниках НАТО наблюдается «парад отставок».
По ее мнению, даже в такой ситуации противники Россию пытаются обвинить ее.
Захарова сказала, что попытки уличить «руку Кремля» в отставках на Западе выглядят не жалко, а брезгливо.
Ранее в Италии премьер-министр Марио Драги подал в отставку, а президент государства ее не принял.
Также стали появляться слухи о том, что канцлер Германии Олаф Шольц может уйти со своей должности.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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