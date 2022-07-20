ЛНР открыла свое посольство в России

Луганская народная республика открыла посольство республики в России в связи с установлением дипломатических отношений.

Правительство Луганской народной республики 20 июля издало постановление о создании представительства ЛНР на территории Российской Федерации.

Сообщается, что там будут работать 18 человек. Посольство будет находиться в Москве, а его открытие приурочено к установлению дипломатических отношений между ЛНР и РФ.

Министерство финансов Луганской народной республики должно будет выделить все средства для аренды служебных или жилых помещений, строительства зданий, покупки транспорта, необходимой мебели.

Постановление об учреждении посольства вступило в силу в день его публикации.