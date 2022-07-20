ЛНР открыла свое посольство в России
Луганская народная республика открыла посольство республики в России в связи с установлением дипломатических отношений.
Правительство Луганской народной республики 20 июля издало постановление о создании представительства ЛНР на территории Российской Федерации.
Сообщается, что там будут работать 18 человек. Посольство будет находиться в Москве, а его открытие приурочено к установлению дипломатических отношений между ЛНР и РФ.
Министерство финансов Луганской народной республики должно будет выделить все средства для аренды служебных или жилых помещений, строительства зданий, покупки транспорта, необходимой мебели.
Постановление об учреждении посольства вступило в силу в день его публикации.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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