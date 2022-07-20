Путин превзошел Байдена на Ближнем Востоке

Прошлая неделя для мировой политики была одной из самых насыщенных за последние несколько месяцев по причине того, что президенты США и России посетили региональные силы с рядом противоречий.

Владимир Путин побывал в Иране, а Джо Байден — в Саудовской Аравии. Итоги дипломатического противостояния разворачивались на глазах у всего мира. При этом, пресс-службе президента США пришлось идти на ряд ухищрений, чтобы Байдена не обвинили в «пожиманию руки того, кого совсем недавно он называл убийцей».

Поездку Джо Байдена транслировали со всех ракурсов, а Владимира Путина — в сжатом формате. За день Путин встретился с рахбаром Ирана аятоллой Али Хаменеи, президентом Исламской республики Ибрагимом Раиси и своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил целый спектр регионально-важных вопросов и глобальных проблем: от угрозы голода до кризиса в Сирии.

Путин связан рост цен на энергоносители с политикой Запада, однако лидеры трех стран успели поделиться мнениями по решению этой большой проблемы. С Ираном, кстати, обсуждали амбициозные инфраструктурные проблемы, в том числе маршрут «Север-Юг», который пустит Россию к Персидскому заливу и Индии. Российско-иранский товарооборот всего за полгода вырос на 40% и новые пути просто необходимы.

Итоги показывают, что цели визита Путина на Ближний Восток полностью реализованы, чего не скажешь о поездке Байдена. Президент США хотел договориться об урегулировании арабо-израильского противостояния и сгладить ситуацию с Саудовской Аравией и Ираном, но главное — добиться от Эр-Рияда увеличения добычи нефти и поставок топлива в США.

Ни одна из целей Джо Байдена не была реализована и он улетел домой буквально ни с чем. Таким образом, Путин фактически обошел Байдена на Ближнем Востоке даже не прикладывая к этому усилий. Другой вопрос, что с Ираном и договориться-то не сложно, он рад любому сотрудничеству, так как это выход на глобальный (пусть и сжатый) рынок, а вот Саудовская Аравия плюсов от предложения Байдена особо не увидела.