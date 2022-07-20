Лавров рассказал, чем вызван страх Галкина вернуться в Россию

Музыкальный продюсер Сергей Лавров назвал причины страха известного российского юмориста Максима Галкина перед возвращением на родину.

Известный в РФ продюсер и концертный промоутер Сергей Лавров назвал причины того, почему шоумен Максим Галкин ещё долгое время не будет радовать россиян своим присутствием на родине.

Лавров утверждает, что артисту приходится давать концерты на чужбине, ведь он уехал из страны в компании жены Аллы Пугачевой и детей фактически сразу после запуска спецоперации России в Украине.

Галкин не только покинул российское государство, но и позволял себе не один раз нелестно высказываться об РФ, действиях властей, своих коллегах, простых россиянах.

Галкин боится возвращаться по двум причинам. Первая - он уже наговорил на несколько статей. Хотя я его не осуждаю, ведь каждый человек имеет право иметь свое мнение. Но у нас есть свои законы. Могут и привлечь, если захотят. А вторая причина - у него сейчас настолько слабые позиции в России. Народ не пойдет. Здесь у него будут провальные концерты.

Чуть ранее сообщалось, как комик на концерте высмеял Никиту Михалкова. Об этом в своих соцсетях рассказал популярный в РФ актер театра и кино Станислав Садальский.

На одном из концертов перед израильтянами юморист рассмешил зрителей, вспомнив детали разговора с мэтром российского кинематографа.

Галкин рассказывал: "Я иду по "Мосфильму", а навстречу мне Михалков. Хлопает меня по плечу и говорит: "Я смотрю, ты немного подкачался! А у меня пощупай!"

Напомним, что артист с семьёй после отъезда из России несколько месяцев прибывал в Израиле, после перебрался в Юрмалу.