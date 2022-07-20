ООН сообщила о плане по разминированию Черноморского побережья
Информационный источник сообщает, что ООН планирует в ближайшие время приступить к разминированию черноморского побережья. для выводов судов с зерном.
Как сообщает РИА-новости, ООН готовиться приступить к мероприятиям по разминированию черноморского побережья. Турция сообщила о готовности помочь в проведении операции.
Ранее, 20 мая генсеком ООН Антонио Гутерришем были инициированы обсуждения по разминированию Черного моря.
В обсуждениях приняли участия представители Украины, России и Турции.
По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что между тройкой стран были достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.
Помимо вопросов о разминировании побережья и морской акватории, обсуждался вопрос предоставления гуманитарного коридора, по которым морские суда смогут заходить в украинские порты.
Основная причина, почему разминирование черноморских портов привлекает такое внимание мирового сообщества, - это вопрос поставки украинского зерна.
В ООН уже выражалась озабоченность возможностью продовольственного кризиса, вызванного задержками поставок зерна в страны третьего мира.
Опубликовано: Марчик Артём
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