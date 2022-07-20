ООН сообщила о плане по разминированию Черноморского побережья

Как сообщает РИА-новости, ООН готовиться приступить к мероприятиям по разминированию черноморского побережья. Турция сообщила о готовности помочь в проведении операции.

Ранее, 20 мая генсеком ООН Антонио Гутерришем были инициированы обсуждения по разминированию Черного моря.

В обсуждениях приняли участия представители Украины, России и Турции.

По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что между тройкой стран были достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.

Помимо вопросов о разминировании побережья и морской акватории, обсуждался вопрос предоставления гуманитарного коридора, по которым морские суда смогут заходить в украинские порты.

Основная причина, почему разминирование черноморских портов привлекает такое внимание мирового сообщества, - это вопрос поставки украинского зерна.

В ООН уже выражалась озабоченность возможностью продовольственного кризиса, вызванного задержками поставок зерна в страны третьего мира.