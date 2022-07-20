Захарова прокомментировала отставку правительств ряда западных стран

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения в сторону Кремля к причастности в отставке правительств ряда западных стран.

Захарова заявила, что «попытки выдать это за действия Кремля комичны», а «парад отставок НАТО-центричных стран — это фаза сожаления, жалости с сарказма». По ее мнению, обвинения в сторону Кремля вызывают брезгливость, так как российская сторона никак не может быть причастна к решению отставки премьера Великобритании и тем более правительства Эстонии.

Представитель МИД РФ напомнила, что западные страны регулярно резко высказываются в адрес российской политике, однако не в состоянии провести свою линию, которая защищала бы интересы собственного народа. По ее мнению, именно поэтому правительства западных стран уходит в отставку — оно не в силах выполнить ни одного обещания.

Ранее Захарова прокомментировала заявление экс-президента Польши Леха Валенсы, который заявил, что Россию необходимо расчленить на регионы, а население оставшейся части сократить до 50 миллионов человек, чтобы российская власть не представляла угрозы для цивилизованного мира.

По словам Захаровой, заявление Валенсы выглядит как «рассуждение маньяка, который мечется между физическим сокращением населения и поеданием остатков украинцев, но мечтает жить в Польше». Стоит отметить, что Польша и Россия неоднократно нелестно высказывались о политике друг друга.