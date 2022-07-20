Reuters: рейтинг поддержки президента США Джо Байдена обновил антирекорд

По сообщению информационного агентства Reuters, рейтинг поддержки американского лидера Джо Байдена снова обновил антирекорд и составил не более 36% поддержки граждан США.

Такие показатели стали самыми низкими за все 19 месяцев пребывания Джо Байдена на посту президента США. Стоит отметить, что всего неделей ранее рейтинг поддержки американского лидера составлял 39%. При этом неодобрение политике администрации президента выражает 59% американцев, как и месяц назад.

Уровень поддержки Демократической партии США также обновил антирекорд. Если на прошлой неделе он составлял 74%, то теперь — 69%. Популярность главной американской партии и президента на данный момент страдает от неконтролируемого роста инфляции, который достигает в годовом выражении 9,1% — то есть, 40-летнего максимума.

Опрос проводился среди взрослых американцев, которые придерживаются как демократических взглядов (437), так и республиканских (377). Примерный уровень погрешности составляет не более 4%.

Ранее авторитетное американское издание The Wall Street Journal сообщало, что визит президента США в Саудовскую Аравию оказался не только бессмысленным, так как у него не получилось ни о чем договориться, но и позорным. Он нанес ущерб интересам безопасности США.