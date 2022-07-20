Мария Захарова ответила главе МИД Италии на обвинения в адрес России

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ответила министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на обвинения в дестабилизации стран Европы.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова 20 июля прокомментировала недавнее заявление главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Накануне Ди Майо дал интервью итальянским СМИ, в котором обвинил российское руководство в планах по «расшатыванию» политической ситуации в Евросоюзе и в Италии.

Он добавил, что Россия с ликованием встретила новости об отставке премьер-министра Марио Драги.

Захарова высмеяла это, сказав, что МИД сам удивлен мощью России и тем, что их послы парой звонков меняет правительства в западных странах.

Она добавила, что такими заявлениями МИД Италии пытается переложить ответственность за внутриполитические проблемы.