Мария Захарова ответила главе МИД Италии на обвинения в адрес России
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ответила министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на обвинения в дестабилизации стран Европы.
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова 20 июля прокомментировала недавнее заявление главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Накануне Ди Майо дал интервью итальянским СМИ, в котором обвинил российское руководство в планах по «расшатыванию» политической ситуации в Евросоюзе и в Италии.
Он добавил, что Россия с ликованием встретила новости об отставке премьер-министра Марио Драги.
Захарова высмеяла это, сказав, что МИД сам удивлен мощью России и тем, что их послы парой звонков меняет правительства в западных странах.
Она добавила, что такими заявлениями МИД Италии пытается переложить ответственность за внутриполитические проблемы.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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