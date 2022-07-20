Лавров заявил, что потенциал антироссийских санкций исчерпан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Евросоюз не может принять новые значительные санкции против РФ.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров 20 июля дал интервью российским журналистам RT и РИА НОВОСТИ, где высказался о санкциях ЕС.
По словам Лаврова, если Европейский союз откажется от российских нефти и газа, то Россия сможет без значительных потерь переориентироваться на другие рынки.
Министр сказал, что Российской Федерации не стоит радоваться, что в Европе люди будут мерзнуть без газа из России, но и переживать тоже.
Лавров предлагает занять отстраненную позицию по отношению к Европе, потому что она отказывается от выгодных связей с Россией.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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