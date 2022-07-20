Шевчук не испугался включения его имени в чёрный список на родине
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук попал в неофициальный список артистов, выступления которых на территории РФ не приветствуются.
Глава рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук попал в неофициальный список персон нон грата в РФ, чьи выступления не приветствуются в российских городах. Певец признался, что боится только "Божьего суда".
Сведения о создании чёрного списка озвучил глава рабочей группы ОП Александр Малькевич на пресс-конференции по теме "Нежелательные артисты. Судьба черного списка шоу-бизнеса".
Шевчук сделал акцент на том, что подобная документация не вызывает у него страх.
Я одного суда боюсь - Божьего, остальное все - рок-н-ролл.
Малькевич же утверждает, что присутствует необходимость создания официального списка известных личностей в России, которые не поддерживают проведение спецоперации на Донбассе.
Ранее сообщалось, что судебная инстанция северной столицы России направила дело об административном правонарушении солиста "ДДТ" в Уфу.
Музыканта обвиняют в дискредитации военных сил Российской Федерации.
Напомним, что Шевчук со своим музыкальным коллективом продолжает выступать с концертами в разных городах России. Исполнитель пришёл к выводу, что выступать необходимо.
Я думал давать концерты или не давать. До сих окончательно не понимаю играть или нет. Но все-таки надо играть и говорить с людьми. Серьезно и спокойно. Больше по душам. Будем проживать эти концерты. Но пошутить как раньше теперь не могу.
Юрий Шевчук утверждает, что россияне стали "очень нервными и озабоченными".
Мало людей приходят на концерты за физиологическим удовольствием. Посмотреть на перья Шевчука. Я хочу, чтобы меня правильно поняли.
Шевчук убеждён, что "ДДТ" нужна россиянам, так как это социальная группа и у музыкантов присутствует масса размышлений о родине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Шевчук не испугался включения его имени в чёрный список на родине
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