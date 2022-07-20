Путин заявил, что на восстановление ЛНР и ДНР уйдут годы
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет помогать Донецкой и Луганской народным республикам.
Глава РФ Владимир Путин 20 июля пообщался с участниками федерального конкурса «Большая перемена» и высказался по поводу восстановления Донбасса.
Он обратился к одному из ребят и спросил у него, сколько нужно суббот для того, чтобы привести в порядок весь Донецк, Донецкую и Луганскую республики.
По этой причине вся Россия должна помочь Луганской и Донецкой республикам, детям и взрослым, которые там находятся.
Он добавил, что на восстановление уйдут месяцы и годы.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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