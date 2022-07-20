Путин заявил, что на восстановление ЛНР и ДНР уйдут годы

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет помогать Донецкой и Луганской народным республикам.

Глава РФ Владимир Путин 20 июля пообщался с участниками федерального конкурса «Большая перемена» и высказался по поводу восстановления Донбасса.

Он обратился к одному из ребят и спросил у него, сколько нужно суббот для того, чтобы привести в порядок весь Донецк, Донецкую и Луганскую республики.

По этой причине вся Россия должна помочь Луганской и Донецкой республикам, детям и взрослым, которые там находятся.

Он добавил, что на восстановление уйдут месяцы и годы.