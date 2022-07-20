The National Interest: Чехия купит американские истребители F-35 Lightning II

Авторитетное издание The National Interest сообщило, что Министерство обороны Чехии начало переговоры с США о покупке истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Чешское информационное агенство подтвердило, что правительство и Министерство обороны страны начало переговоры с американской стороной о покупке истребителей F-35 Lightning II. Воздушные суда необходимы для нужды ВВС Чехии.

Речь идет о покупке 24 американских боевых самолетов F-35 Lightning II. Примечательно, что чешские военно-воздушные силы хорошо с ними знакомы, так как арендуют 14 таких истребителей, однако контракт на их использование закончится в 2024 году. Скорее всего, Чехия намерена купить именно их.

Ранее издание The National Interest объясняло, что истребители пятого поколения F-35 Lightning II имеют ряд преимуществ перед боевыми самолетами Су-57, в том числе и численное.

В перспективе не только США, но и другие страны Североатлантического альянса НАТО планируют не просто перейти на истребители пятого поколения, но и использовать их большее количество, чем стоит на вооружении в Российской Федерации.