Украинская певица кидала камни в русских на автопробеге в поддержку спецоперации, который состоялся на Кипре
Исполнительница из Украины Юлия Думанская попала на автопробег в защиту спецоперации, который проходил на Кипре. Артистка кидала камни в русских, испытывая при этом большое удовольствие.
Украинская исполнительница Юлия Думанская поведала о том, как на Кипре во время проведения автопробега в поддержку спецоперации РФ на Донбассе бросала камни в местных русских.
Дело было ещё в апреле текущего года. Увидев автомобили с российским флагом, Думанская стала бросать в них камни.
Инстинктивно я начинаю брать камни и бросаю. И получаю такую массу удовольствия от этого. Мне очень сыграл на руку светофор. На светофоре был красный. Они стоят, флаги развеваются, сигналят. И я прямым попаданием в одну машину, во вторую. Они начинают открывать окна, показывать жесты. А меня это еще больше заводит.
Украинке нравится всё на Кипре, но только не лояльность по отношению к русским и большое количество людей, разговаривающих на русском.
Ранее сообщалось, что ещё один украинский певец Андрей Данилко, работающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, показал как относится к России на своём выступлении на онлайн-фестивале Atlas Online.
В период проведения прямой трансляции украинец выкрикивал нецензурные выражения в адрес РФ и ее властей. На футболках его музыкального коллектива значились матерные русофобские лозунги.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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