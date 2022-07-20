Bloomberg: инфляция в Великобритании побила 40-летний максимум
Информационное агентство Bloomberg сообщает, что годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 9,4%, достигнув 40-летнего рекорда. В последний раз такая высокая инфляция в стране была в 1982 году.
По итогам июня 2022 года годовая инфляция Великобритании составила 9,4%. В последний раз такая инфляция в королевстве была в 1982 году — то есть, более 40 лет назад. О достижении антирекорда сообщило Управление национальной статистики Соединенного Королевства.
Большая инфляция в Великобритании наблюдается не первый месяц. Так, в мае она достигла 9,1% и уже тогда была признана максимальной за последние четыре десятилетия. Давление на цены преимущественно связано с повышением цен на продовольственные товары и энергетические носители.
При этом правительство пытается нивелировать инфляцию снижением стоимости на подержанные автомобили и технику. Судя по всему, снижение цен на определенные группы непродовольственных товаров не смягчает картинку удара.
Кроме всего прочего, британцы рекордно сократили доходы в текущем году. Реально располагаемые доходы подданных Великобритании за первые полгода сократились на 3,4%. Аналитики приводят в пример средние траты домохозяйства в стране — 2 370 фунтов стерлингов в месяц.
Прошлый сильнейший экономический шок Великобритания испытала в далеком 1973 году из-за роста цены на нефть. Предпосылкой к текущему кризису эксперты называют отказ Великобритании от российской нефти до конца 2022 года. Аналитики считают, что отказ от российских энергоносителей серьезно отразиться на уровне жизни простых граждан.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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