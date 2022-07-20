Global Times: Владимир Путин нанес Джо Байдену ответный удар

Авторитетное издание Global Times сообщает, что президент США Джо Байден получил от президента России Владимира Путина «ответный удар» после того, как тот совершил поездку в Иран.

По мнению авторов статьи, переговоры Путина с лидерами Ирана и Турции в Тегеране — «ответный удар» на попытки США утвердить свое влияние в ближневосточном регионе. Даже при том, что визит президента был заранее запланирован, он показал особую значимость.

Поездка президента США на Ближний Восток фактически ни к чему не привела. Во-первых, американских лидер вернулся «с пустыми руками» и не смог убедить представителей Саудовской Аравии в необходимости нарастить добычу нефти. Во-вторых, в отличии от Путина, который обсудил с ближневосточными коллегами множество стратегически важных вопросов, Байден не смог даже уладить ситуацию с напряженными отношениями.

Не стоит преуменьшать и значение того, что даже американцы назвали Байдена «клоуном» после поездки в Саудовскую Аравию, так как «он жал руку тому, кого буквально недавно чуть ли не прямо называл убийцей». Это важный сигнал к потери доверия в американском обществе к своему президенту, что, в общем-то, показывают опросы.

При этом Россия за последние несколько лет только укрепила свои связи со странами Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Объединённые Арабские Эмираты. США напротив, теряет доверие и влияние в регионе из-за серьезных изменений во внешней и внутренней политике.