В Алтайском крае перевернулась машина с 33 детьми

20 июля в Алтайском крае на автодороге К-12 произошёл съезд автомобиля с дороги с последующим опрокидыванием. В салоне находилось 33 ребёнка, Пять человек получили травмы.

На автодороге "Быканов мост - Солоновка - Солонешное - граница с Республикой Алтай" произошло данное ДТП.

По информации пресс-службы МВД по Алтайскому краю, пострадало 4 ребёнка, которые находились в салоне, и водитель автобуса.

Ряда информационных ресурсов сообщает что пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Данный инцидент произошёл в 4 часа по местному времени. На место происшествия выехали сотрудники ГПДД. Так же к сошедшему с дороги автобусу выехал исполняющий обязанности прокурора Солонешенского района Роман Кучин.

Прокуратурой Алтайского края организована процессуальная проверка. Как сообщают журналисты местных изданий с ссылкой на сотрудников прокуратуры, проверка была инициирована прокурором Алтайского края Антонам Германом.

В первую очередь будет проверяться, насколько было соблюдено законодательство о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних, - сообщают журналисты.

 

Опубликовано: Марчик Артём

 

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