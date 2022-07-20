Bloomberg: Турция откажется от доллара при расчете за энергоресурсы
Авторитетное новостное агентство Bloomberg сообщает, что правительство Турции рассматривает вопрос отказа от доллара при расчете за российские энергетические ресурсы.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить оплату российских энергоресурсов в местной валюте — турецких лирах. Bloomberg уточняет, что и российская, и турецкая стороны некоторое время уже работают над этим вопросам.
Если российская сторона согласится на оплату энергоресурсов в лирах, то это позволит Турции сэкономить золотовалютные резервы. При этом, речь идет не только об использовании турецкой лиры при расчете за энергетические ресурсы, но и других трансграничных платежах.
Предполагается, что турецкие лиры, полученные Россией за энергоресурсы, затем будут использоваться российской стороной для закупки товаров в Турции. Кроме того, стороны рассматривают расчет и в российской национальной валюты, прорабатывают разные варианты механизмов оплаты.
Bloomberg уточняет, что в прошлом году положительное сальдо между Россией и Турцией составило порядка 20 млрд долларов. В этом году объем торговли может вырасти более, чем в два раза — до 50 млрд долларов. При этом турецкие политики несколько лет активно обсуждают вариант платежей в лирах и рублях.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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Bloomberg: Турция откажется от доллара при расчете за энергоресурсы
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