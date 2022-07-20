Лавров рассказал о том, какую роковую ошибку совершила Нетребко

Продюсер и промоутер концертов Сергей Лавров поведал о том, какую огромную ошибку совершила оперная дива Анна Нетребко.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров поведал о том, какую роковую ошибку сделала российская оперная певица Анна Нетребко, снискавшая популярность за границей.

Лавров считает, что исполнительнице оперы допущенная ею оплошность может сильно аукнуться.

Речь идёт о переезде Нетребко в Европу после запуска спецоперации РФ в Украине. Он уверен, что доходы знаменитости значительно упадут.

При этом продюсер понимает, что с голоду оперная дива не умрёт, работая за рубежом.

Да, Нетребко - талантливая артистка, но она выбрала Европу. Вот пусть она там и работает. Она не пропадет. Не будет у нее гонораров, какие были раньше, но работа у нее будет.

Напомним, что долгое время Анна Нетребко не давала никаких комментариев ситуации вокруг Украины. Позднее под давлением Запада, испытывая страх перед потерей работы за рубежом, российская артистка высказалась против спецоперациии РФ на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Нетребко, находясь в нетрезвом состоянии после своего выступления, позволила себе назвать своих соотечественников "долбоящерами".

Позднее оперная дива оправдывалась, что оскорбительное обращение было адресовано только её недоброжелателям.