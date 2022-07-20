СМИ: страны ЕС и местное население больше не хотят помогать украинским беженцам

Европейский союз начал постепенное сворачивание программ для помощи украинским беженцам. Население европейских стран устало от непрерывного наплыва мигрантов. В обществе растет напряжение.

Так, жители Польши открыто выражают сомнения в том, что к ним едут из-за угрозы жизни, а не ради привилегий. В Латвии ситуация не лучше: политики громко просят украинцем хоть немного уважать местные обычаи и жителей и не жаловаться на размеры пособий. В Прибалтике подчеркивают — размеры пособий максимальные из возможных, а даже их небольшой размер ухудшает уровень жизни местного населения.

Украинцы и сами чувствуют, что в ЕС их особо не ждут. При этом, сложнее всего тем, кому действительно нужна помощь. Если поляки видят дорогие машины с украинскими номерами на улицах, то до Норвегии добираются не самые обеспеченные беженцы. Так, на норвежском телеканале NRK вышел сюжет, в котором журналисты утверждают: бедственное положение украинцев в Норвегии заставляет думать о занятии проституцией.

Если вернуться к Прибалтике, то за четыре месяца в столицу Латвии приехало более 30 тысяч беженцев. Для Риги с населением 632 тысячи местных жителей это не критичное, но ощутимое количество. При этом, местные власти заявляют, что больше не справляются с помощью и постепенно сворачивают все программы государственной поддержке: заселять беженцев больше некуда, денег на содержание также нет. Пока правительство Латвии продлило выделение средств, но это временное и чрезвычайное решение — после 1 сентября 2022 года резерв страны будет полностью исчерпан.

Местные также воспринимают как оправдание бездействия жалобы на сложности с адаптацией и поиском работы. В Литве и Латвии чуть ли не подчеркивают, что найти работу без знания языка (так как большинство прибалтов отлично владеют русским, как и украинцы) не проблема, да и менталитет очень похожий, поэтому о каких адаптационных и рабочих трудностях идет речь, понять сложно.

Поляки также уверены, что найти работу в стране даже для мигранта — не проблема. И они знают о чем говорят, так как страна несколько лет принимает беженцев из ближневосточных и других регионах, а при схожести языков (белорусского, украинского и польского), найти работу беженцам из Украины должно быть еще проще, чем, например, арабам, которые «при деле». Некоторые говорят, что они поверили своему правительству, которое убедило, что беженцев необходимо принимать. И они не против! Но только тех, кто нуждается. Конечно, у любого поляка будет недопонимание того, почему он должен принимать очень дорого одетого украинца, который приехал к нему на новом «крузаке».

Европейцы подчеркивают, что готовы и будут продолжать оказывать помощь нуждающимся, однако как их различить в общем потоке они понятия не имеют. Пока решили сохранить пособие беременным, детям и инвалидам, но дальше и с ними нужно будет что-то решать — бюджет не резиновый. При этом, это не означает, что ЕС перестал поддерживать Украину, помощь стране будет по-прежнему выделяться, но что делать с миллионами беженцев пока непонятно.