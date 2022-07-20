Лавров допустил расширение географических задач спецоперации на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал при каких условиях задачи российских военных в спецоперации на Украине изменятся.

В среду, 20 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел Сергей лавров в своём интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян рассказал об изменениях в целях СВО РФ, если новый пакет военной военной помощи США для Украины будет включать в себя поставку ракет с дальностью до 30 километров для ВСУ.

Российский дипломат утверждает, что в случае получения украинскими боевиками дальнобойных ракет, географические задачи поставленные перед российскими военнослужащими будут вынуждены расшириться, для предотвращения угроз безопасности Российской Федерации.