Лавров допустил расширение географических задач спецоперации на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал при каких условиях задачи российских военных в спецоперации на Украине изменятся.
В среду, 20 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел Сергей лавров в своём интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян рассказал об изменениях в целях СВО РФ, если новый пакет военной военной помощи США для Украины будет включать в себя поставку ракет с дальностью до 30 километров для ВСУ.
Российский дипломат утверждает, что в случае получения украинскими боевиками дальнобойных ракет, географические задачи поставленные перед российскими военнослужащими будут вынуждены расшириться, для предотвращения угроз безопасности Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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