ООН обвиняет талибов в убийстве 160 человек с начала прихода к власти

Миссия ООН в Афганистане обвинила правительственный клан Талибан в совершении сотен нарушений прав человека, включая 160 внесудебных казней и актов пыток.

Как заявил на пресс-конференции в Кабуле исполняющий обязанности главы миссии ООН по содействию Афганистану (Мануа) Маркус Потцель, выводы комиссии «настораживают».

Талибы регулярно отвергают обвинения в нарушениях прав человека с момента прихода к власти в Кабуле в августе 2021 года после падения предыдущего правительства, поддерживаемого США.

В своем отчете, опубликованном в среду, Мануа задокументировал 160 внесудебных казней, 56 актов пыток и жестокого обращения, а также более 170 произвольных арестов и задержаний в отношении бывших правительственных чиновников и сотрудников сил безопасности.