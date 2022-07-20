Ивлеева и Элджей и после развода решили отпраздновать годовщину свадьбы

Ведущая Анастасия Ивлеева и рэп-певец Элджей отпраздновали годовщину свадьбу. Развод, состоявшийся в прошлом году, не стал помехой.

Телеведущая Анастасия Ивлеева и известный исполнитель в стиле рэп Элджей отметили годовщину бракосочетания даже после того, как официально расстались в 2021 году.

Анастасия Вячеславовна Ивлеева - российская телеведущая, актриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи "Орёл и решка" на телеканале "Пятница!"

Элджей - российский хип-хоп-исполнитель.

Блогерша поведала о празднике, записав ролик и выложив его на своем Ютуб-канале.

Звезда экрана заметила, что после вместе прожитого времени они с Элджеем теперь "не чужие друг другу люди", по этой причине знаменитости время от времени проводят время вместе.

Короче ребят, у нас сегодня годовщина свадьбы. Я знаю, что у вас сейчас возникла тонна вопросов - ответов на них не будет. Мы просто решили, что такие благословенные и почтенные дни нужно праздновать.

К слову, что в последнее время в интернете активно обсуждается информация о том, что знаменитости снова вместе.

Причиной для распространения подобных слухов служат их встречи с глазу на глаз. Недавно их заметили в одном из московских ресторанов. Также окружающие могли наблюдать российских звёзд, хорошо проводящих время вместе, за рубежом.