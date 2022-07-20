Судебное дело Хованского было прекращено из-за истечения сроков давности

Военный суд Санкт-петербурга 20 июля прекратил уголовное дело видеоблогера Юрия Хованского, которого ранее обвинили в пропаганде терроризма. за истечением сроков давности дела.

В пресс-службе городских судов сообщили: "Суд уголовное дело, в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности".

Дело было прекращено Вторым Западным военным судом на выездном заседании.

Также суд постановил отменить запрет Юрию Хованскому заниматься определёнными видами деятельности. Об этом сообщил адвокат видеоблогера в свих социальных сетях.

Хованского арестовали в июне 2021 года за оправдание терроризма.

Ранее следствием утверждалось, что Юрий на одной из своих прямых трансляций спел оскорбительную песню о трагических событиях в "Норд-Осте". Данная песня была исполнена в целях формирования "идеологии терроризма", сообщалось в пресс-службе Следственного комитета.

Данное дело получило широкий резонанс в социальных сетях. На сторону блогера встали ряд общественных деятелей, музыкантов и видеоблогеров, таких как Илья Мэддисон и репер Оксимирон.

Позднее, 29 декабря 2022 года, Хованского выпустил из-под стражи, назначив блогеру домашний арест, под которым он находился до сегодняшнего дня.

Опубликовано: Марчик Артём

 

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