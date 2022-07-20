Компания Siemens согласилась обслуживать турбины для «Северного потока»

Канадская компания Siemens сообщила о готовности производить техническое обслуживание турбин для газопровода "Северный поток".

Вечером 20 июля российские журналисты смогли связаться с официальными представителями канадской фирмы Siemens, которые сообщили, что компания согласна обслуживать турбины для российского трубопровода "Северный поток" в случае, если регулятор газопровода будет направлять соответствующие запросы в Канаду.

Примечательно, что ранее Канада отказывала России в обслуживании газопроводных турбин, ссылаясь на санкции, однако после настояния правительства Германии необходимая для запуска "Северного потока" турбина Siemens уже направляется в Россию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 