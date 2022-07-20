Компания Siemens согласилась обслуживать турбины для «Северного потока»
Канадская компания Siemens сообщила о готовности производить техническое обслуживание турбин для газопровода "Северный поток".
Вечером 20 июля российские журналисты смогли связаться с официальными представителями канадской фирмы Siemens, которые сообщили, что компания согласна обслуживать турбины для российского трубопровода "Северный поток" в случае, если регулятор газопровода будет направлять соответствующие запросы в Канаду.
Примечательно, что ранее Канада отказывала России в обслуживании газопроводных турбин, ссылаясь на санкции, однако после настояния правительства Германии необходимая для запуска "Северного потока" турбина Siemens уже направляется в Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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