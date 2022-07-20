Стремоусов: новый обстрел ВСУ разрушил Антоновский мост в Херсоне

Представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что новая атака армии Украины на Херсон разрушила Антоновский мост.

Вечером среды официальный представитель временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что сегодняшний обстрел армии Украины по Херсону привёл к фактическому разрушению Антоновского моста, являвшегося важным узлом для сообщения между российскими военными с целью пополнения боеприпасов.

Стремоусов отметил, что Антоновский мост всё ещё стоит, однако получил повреждения, ввиду которых должен обвалиться в случае продолжения по нему регулярного движения.