Лавров заявил о расширении географических целей военной спецоперации в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил, что военные цели России в Украине могут расшириться, если Запад предоставит украинцам оружие большей дальности.

Сергей Лавров заявил в среду, что цели спецоперации Москвы в Украине больше не ограничиваются Донбассом, а охватывают ряд других территорий, сообщает РИА "Новости".

Как сообщает агентство Reuters, цели России еще больше расширятся, если Запад снабдит украинскую армию оружием большой дальности.

"Это не только ДНР и ЛНР (Донецкая и Луганская народные республики - ред.), но и Херсонская область, Запорожская область и многие другие территории", - отметил он.

Лавров также заявил, что его страна не может смириться с тем, что на части Украины "у Зеленского или его заместителя будет оружие, которое может угрожать безопасности" России или республик Донбасса.

"Если страны Запада снабдят Украину дальнобойным оружием, эти цели будут еще шире", - пригрозил глава МИД.

После того, как российская армия отказалась от взятия Киева в первые недели спецоперации, Минобороны РФ 25 марта объявило, что ее первый этап завершен и теперь будет сосредоточен на достижении главной цели — освобождении Донбасса.