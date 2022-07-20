Кадыров: армия России будет добивать врага в странах НАТО

Рамзан Кадыров утверждает, что российские военные будут добивать врагов в странах Североатлантического альянса.

Вечером 20 июля лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в собственном Telegram-канале, где сообщил, что вооружённые силы России уже остановили зло, которое надвигалось из стран Запада. По словам Кадырова, подобным злом является биологические лаборатории и ядерные материалы, которые передавались странами НАТО Украине.

Также Рамзан Кадыров признал наличие врагом у России, сообщив, что они стягиваются на территории украинского государства. Кадыров отметил, что после ликвидации российских врагов на Украине армия РФ будет добивать их в странах-участниках западного блока НАТО.