Пентагон: США и союзники выделают Украине более 20 РСЗО HIMARS

Пресс-служба Пентагона сообщила, что США намерены передать Украине более двадцати реактивных систем залпового огня HIMARS.

Вечером 20 июля пресс-служба Пентагона сообщила, что Соединённые Штаты и их союзные государства договорились о новом пакете военной помощи Украине, в рамках которой Киев получит свыше двадцати ракетных комплексов HIMARS. В Пентагоне отметили, что к текущему моменту вооружённые силы Украины обладают уже двенадцатью "Химарсами".

Также в Пентагоне считают, что ВСУ крайне эффективно применяют уже поставленные РСЗО HIMARS, поражая российские склады с боеприпасами на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.