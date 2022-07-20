Пентагон: США и союзники выделают Украине более 20 РСЗО HIMARS
Пресс-служба Пентагона сообщила, что США намерены передать Украине более двадцати реактивных систем залпового огня HIMARS.
Вечером 20 июля пресс-служба Пентагона сообщила, что Соединённые Штаты и их союзные государства договорились о новом пакете военной помощи Украине, в рамках которой Киев получит свыше двадцати ракетных комплексов HIMARS. В Пентагоне отметили, что к текущему моменту вооружённые силы Украины обладают уже двенадцатью "Химарсами".
Также в Пентагоне считают, что ВСУ крайне эффективно применяют уже поставленные РСЗО HIMARS, поражая российские склады с боеприпасами на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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