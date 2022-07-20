После встречи с Путиным Эрдоган заявил о готовности заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Почти все скандинавские страны превратились в "гнездо террора", заявил в среду журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обратного рейса из Тегерана.
Он также обвинил другие страны НАТО в допущении деятельности "террористических групп".
Реджеп Эрдоган подчеркнул, что среди стран, принимающих деятельность организаций, которые Анкара считает террористическими, он также видит Норвегию. Он также повторил угрозу заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО , если эти страны не выполнят свои обещания, связанные с борьбой с терроризмом, данные ранее Турции.
По словам Эрдогана, некоторые нынешние члены НАТО, такие как Германия, Нидерланды, Франция, Италия и Великобритания, также позволяют свободно действовать группам, которых Турция считает террористическими.
Президент Турции уже предупредил в понедельник, что, если Швеция и Финляндия не выполнят свои обязательства по борьбе с терроризмом в своем соглашении с Турцией, Анкара заблокирует их вступление в НАТО.
В документе, подписанном в конце июня на саммите НАТО в Мадриде, Турция согласилась поддержать вступление Финляндии и Швеции в Альянс в обмен на обещание поддержки в борьбе с курдскими организациями, считающимися террористическими.
Эрдоган тогда подчеркнул, что в обязательства северных стран входит и выдача лиц, подозреваемых в террористической деятельности.
Опубликовано: Николай Скира
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