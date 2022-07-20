Марк Милли: армия Украины ведёт войну на истощение в Донбассе

Глава комитета штабов ВС США Марк Милли утверждает, что ВСУ ведут военные действий в Донбассе с тактикой истощить ВС РФ.

20 июля представитель американского Пентагона Марк Милли признал, что вооружённые силы Украины ведут войну на истощение в Донбассе, пытаясь вымотать союзные силы армий России, ДНР и ЛНР. При этом Милли выразил уверенность, что ВСУ отвоюют Донбасс в случае, если российские войска выдохнутся.

Для этого Марк Милли совместно с шефом Пентагона Ллойдом Остином заявили, что США и из партнёры должны немедленно нарастить военную помощь Киевскому режиму.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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