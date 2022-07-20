Дачники рассказали, как подобрать цветы для посадки в августе

Август считается отличным временем для посадки большого количества неприхотливых и красивых многолетников.

Астильба:

В зависимости от климатических условий региона нежную астильбу можно размножать с августа и до октября. Оптимальное время нужно подбирать таким образом, чтобы декоративным растениям хватило времени полноценно прижиться до прихода низких температур.

Август наилучшим образом подходит для размножения астильбы делением куста. Как раз к этому моменту астильба завершает цветение.

На одном месте многолетник стоит выращивать не более 15 лет, после чего необходима обязательная пересадка. Если же вы хотите наслаждаться максимально пышным цветением, астильбу желательно пересаживать на новое место каждые пять лет.

Перед тем как выкапывать и делить кусты, стебли нудно укоротить, оставляя отрезки до семи сантиметров над поверхностью грунта. Новые экземпляры следует высаживать в грунт с минимальным интервалом в 25 сантиметров.

Белоцветник:

Вообще белоцветник относится к луковичным культурам, однако его можно успешно посеять и семенами. К посеву можно приступать после вызревания семян, а происходит это как раз примерно к август. Сильно заглублять семена в грунт не нужно, достаточно всего сантиметра.

Чтобы быстрее дождаться всходов, над местом посадки можно создать парниковый эффект при помощи пленки. Ожидать обильного цветения можно не раньше чем через три года с момента посадки.

Гиацинты:

В некоторых регионах уже в августе можно приступать к осадке гиацинтов. У цветов как раз будет достаточно времени на укоренение до заморозков. Луковицы стоит погружать в грунт достаточно глубоко. Оптимальное значение — 15 сантиметров. Не забывайте соблюдать минимальный интервал между растениями: 12 сантиметров будет достаточно.

Яркие многолетники неприхотливы и не требуют ежегодной пересадки. На одном месте можно выращивать гиацинты до пяти лет.

Иридодиктиум:

Этот прекрасный луковичный многолетник относится к семейству ирисовых. В условиях холодного и умеренного климата приступать к посадке растения можно уже в августе. Растение очень любит свет, поэтому для посадки иридодиктума стоит выделить хорошо освещенный уголок сада.

Для посадки нужно подготовить лунки глубиной до восьми сантиметров, выдерживая интервал между ними также не менее восьми сантиметров.

Мерендера:

Это нежное и привлекательное декоративное растение заканчивает цветение к июлю, так что в августе можно смело приступать к посеву или пересадке луковиц.

Собранные семена стоит сеять на глубину сантиметра. Луковицы же заглубляют минимум на пять сантиметров.

Нарциссы:

Луковицы нарциссов к августу вполне готовы к пересадке, поэтому самое время заняться подготовкой посадочных лунок. Важно: размер должен равняться значению высоты луковицы, умноженному на три. В зависимости от погодных условий заниматься посадкой нарциссов можно до середины осени.