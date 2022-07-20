Минобороны РФ: ПВО России сбили 2 беспилотника в Сирии возле Хмеймима

Российские силы ПВО сбили два беспилотных аппарата террористов на территории Сирии.

Министерство обороны России уведомляет, что 20 июля около 22.10 по московскому времени два беспилотных летательных аппарата террористов приблизились к военной базе армии РФ возле Хмеймима в Сирии.

По данным Минобороны России, российские системы противовоздушной обороны смогли поразить и уничтожить террористические дроны за два километра до подлёта к базе войск РФ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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