Минобороны РФ: ПВО России сбили 2 беспилотника в Сирии возле Хмеймима
Российские силы ПВО сбили два беспилотных аппарата террористов на территории Сирии.
Министерство обороны России уведомляет, что 20 июля около 22.10 по московскому времени два беспилотных летательных аппарата террористов приблизились к военной базе армии РФ возле Хмеймима в Сирии.
По данным Минобороны России, российские системы противовоздушной обороны смогли поразить и уничтожить террористические дроны за два километра до подлёта к базе войск РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Боррель: Евросоюз выделил 500 млн евро на военную поддержку Украины
Захарова: санкции США укрепили решимость РФ присоединить к себе часть Украины
Слуцкий порекомендовал главе Пентагона заняться подсчётом ошибок США
NRK: беженцы из Украины в Норвегии просят еду и думают о проституции