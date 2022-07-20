Арестович: армия РФ потеряла свыше 55 тысяч солдат убитыми с начала спецоперации

Алексей Арестович утверждает, что российские военные потеряли 55 тысяч человек личного состава убитыми на Украине.

20 июля советник Владимира Зеленского Алексей Арестович вышел в прямой эфир с журналистом-иноаегентом Марком Фейгиным, где публично заявил, что вооружённые силы России потеряли более 55 тысяч солдат убитыми с начала боевых действий на территории украинского государства.

Также Арестович заявил, что с начала спецоперации армия России потеряла более 1200 танков и 4000 бронированных машин, в каждой из которых находился минимум один человек.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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