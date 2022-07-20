Огородники рассказали, как повысить урожайность томатов

Выращивание томатов – дело трудоемкое, поэтому начинающим огородникам не рекомендуют им заниматься. Но иногда даже у опытных хозяев растения страдают из-за неправильного ухода и ошибок при выращивании.

Посадка по направлениям сторон света:

Как можно больше солнца — это половина успеха для выращивания томатов в средней полосе. Я сажаю эту культуру, ориентируя грядки с востока на запад. Так все кусты получают равномерное освещение. В теплице больше тепла днем, а ночью она медленно остывает, поэтому при посадке в укрытии урожайность повышается.

Опыление:

Томаты, в отличие от огурцов, самоопыляемые растения. Но пыльца с тычинки на пестик может попасть только под воздействием ветра или переносится насекомыми. В открытом грунте хватает и насекомых, и ветра. А в теплице я постоянно потряхиваю кусты. Можно обработать их стимуляторами.

Подкормка:

Цветущие томаты для образования завязей я подкармливаю по листу раствором борной кислоты. Это увеличивает количество завязей и способствует улучшению вкуса плодов.

Укрепление корневой системы:

Сильные корни способны обеспечить питанием все плоды. Для усиления корневой системы я окучиваю кусты в те дни, когда замечаю, что корни активизируются. Увидеть это можно по появившимся бугоркам на стебле у самого грунта. Второе окучивание провожу в период, когда стебель возле земли меняет цвет с зеленого на синий.

Использование ботвы:

Помидоры отлично растут на собственной ботве. Осенью я срезаю здоровую зелень, измельчаю и заделываю в почву. Весной на это место высаживаю рассаду помидоров.

Пасынкование:

В теплице пасынкую помидоры раз в неделю. Эту процедуру необходимо проводить, чтобы силы растения расходовались на формирование плодов, а не наращивание зелени. Особенно это касается высокорослых томатов, у которых я обычно оставляю один пасынок.

Удаление лишних листьев:

Силы томатов уходят и на рост листьев, которые в большом количестве не нужны, особенно те, которые лежат на земле. Я обрезаю листву постепенно до первой цветущей кисти.

Полив и подкормки:

Поливаю посадки помидоров утром или днем, чтобы до вечера лишняя влага испарилась. После полива провожу подкормки раз в десять дней. Использую золу, раствор коровяка, суперфосфат, сульфат калия.

Такие меры я принимаю, чтобы урожайность томатов повысилась. От погоды тоже много зависит, но если ничего не делать, можно остаться без урожая.