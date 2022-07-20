Огородники рассказали, как повысить урожайность томатов
Выращивание томатов – дело трудоемкое, поэтому начинающим огородникам не рекомендуют им заниматься. Но иногда даже у опытных хозяев растения страдают из-за неправильного ухода и ошибок при выращивании.
Посадка по направлениям сторон света:
Как можно больше солнца — это половина успеха для выращивания томатов в средней полосе. Я сажаю эту культуру, ориентируя грядки с востока на запад. Так все кусты получают равномерное освещение. В теплице больше тепла днем, а ночью она медленно остывает, поэтому при посадке в укрытии урожайность повышается.
Опыление:
Томаты, в отличие от огурцов, самоопыляемые растения. Но пыльца с тычинки на пестик может попасть только под воздействием ветра или переносится насекомыми. В открытом грунте хватает и насекомых, и ветра. А в теплице я постоянно потряхиваю кусты. Можно обработать их стимуляторами.
Подкормка:
Цветущие томаты для образования завязей я подкармливаю по листу раствором борной кислоты. Это увеличивает количество завязей и способствует улучшению вкуса плодов.
Укрепление корневой системы:
Сильные корни способны обеспечить питанием все плоды. Для усиления корневой системы я окучиваю кусты в те дни, когда замечаю, что корни активизируются. Увидеть это можно по появившимся бугоркам на стебле у самого грунта. Второе окучивание провожу в период, когда стебель возле земли меняет цвет с зеленого на синий.
Использование ботвы:
Помидоры отлично растут на собственной ботве. Осенью я срезаю здоровую зелень, измельчаю и заделываю в почву. Весной на это место высаживаю рассаду помидоров.
Пасынкование:
В теплице пасынкую помидоры раз в неделю. Эту процедуру необходимо проводить, чтобы силы растения расходовались на формирование плодов, а не наращивание зелени. Особенно это касается высокорослых томатов, у которых я обычно оставляю один пасынок.
Удаление лишних листьев:
Силы томатов уходят и на рост листьев, которые в большом количестве не нужны, особенно те, которые лежат на земле. Я обрезаю листву постепенно до первой цветущей кисти.
Полив и подкормки:
Поливаю посадки помидоров утром или днем, чтобы до вечера лишняя влага испарилась. После полива провожу подкормки раз в десять дней. Использую золу, раствор коровяка, суперфосфат, сульфат калия.
Такие меры я принимаю, чтобы урожайность томатов повысилась. От погоды тоже много зависит, но если ничего не делать, можно остаться без урожая.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Боррель: Евросоюз выделил 500 млн евро на военную поддержку Украины
Захарова: санкции США укрепили решимость РФ присоединить к себе часть Украины
Слуцкий порекомендовал главе Пентагона заняться подсчётом ошибок США
NRK: беженцы из Украины в Норвегии просят еду и думают о проституции