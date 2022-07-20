Боррель: Евросоюз выделил 500 млн евро на военную поддержку Украины

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что администрация ЕС выделали 500 миллионов евро на военные нужды Украины.

Лидер отдела Евродипломатии при Евросоюзе Жозеп Боррель утверждает, что ЕС выделил ещё 500 миллионов евро на поддержку украинских военных, как ранее обещали в Брюсселе. При этом Боррель отметил, что Евросоюз намерен увеличивать поддержку украинской армии по мере необходимости.

В тот же день пресс-служба американского Пентагона сообщила, что в США приняли решение о выделении Украине свыше двадцати реактивных систем залпового огня HIMARS.