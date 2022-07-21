Арестович: Эрдоган и Раиси жёстко «отхлестали по щекам» Путина в Иране

Советник Зеленского Арестович утверждает, что Владимира Путина "отхлестали по щекам" в ходе поездки в Иран.

Алексей Арестович утверждает, что во время поездки Владимира Путина в иранский Тегеран российского президента "жёстко отхлестали по щекам". По мнению Арестовича, президент Турции Тайип Эрдоган публично продемонстрировал своё неуважение к Путину, специально опоздав на встречу с российским президентом, заставив его ждать навиду у журналистов.

Далее президент Ирана Раиси якобы провёл разговор с Владимиром Путиным, заявив ему, что иранская сторона не станет поставлять России боевые беспилотники.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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