Пожар площадью 1000 квадратных метров охватил дом на Ленинском проспекте Москвы
Вечером 20 июля на крыше многоквартирного дома посреди Ленинского проспекта Москвы вспыхнул пожар, который тушат до сих пор.
В ночь со среды на четверг многоквартирный дом на Ленинском проспекте Москвы охватил крупный пожар, перекинувшийся на крышу. К текущему моменту площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, а к его ликвидации привлечены 128 сотрудников спецслужб и 38 единиц спецтехники включая вертолёт.
Известно, что из дома уже эвакуировали не менее 400 человек. По предварительным данным, в результате пожара пока никто не пострадал и не умер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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