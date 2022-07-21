Newsweek: санкционный блицкриг Запада против России не удался

Издание Newsweek утверждает, что страны коллективного Запада не смогли быстро задушить Россию санкциями, как того хотели американские и европейские политики.

21 июля американская газета Newsweek опубликовала статью, в которой сообщила, что санкционный блицкриг коллективного Запада против России провалился, ввиду чего жители западных государств ощущают негативные последствия антироссийских санкций на себе. Ключевыми из подобных последствий является ускорение инфляционных темпов на западе, а также рост стоимости бензина и еды.

Новостное агентство Newsweek утверждает, что западные жители устали от антироссийских санкций и чувствуют страх за своё будущее, надеясь, что санкционная политика Вашингтона и Брюсселя в отношении Москвы будет свёрнута как можно быстрее.