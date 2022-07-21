Уильям Бернс: Иран не ведёт работу по созданию ядерного оружия

Глава ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что Иран ещё не разрабатывает собственное ядерное оружие.

21 июля глава американского ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что в настоящий момент Иран не разрабатывает ядерное оружие, хотя страна обогатила собственный уран до шестидесяти процентов и может довести данные показатели до девяносто процентов.

Накануне пресс-служба правительства Ирана заявила, что страна получила технические средства для создания первой собственной атомной бомбы, но пока не приняла решение о её производстве.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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