Уильям Бернс: Иран не ведёт работу по созданию ядерного оружия
Глава ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что Иран ещё не разрабатывает собственное ядерное оружие.
21 июля глава американского ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что в настоящий момент Иран не разрабатывает ядерное оружие, хотя страна обогатила собственный уран до шестидесяти процентов и может довести данные показатели до девяносто процентов.
Накануне пресс-служба правительства Ирана заявила, что страна получила технические средства для создания первой собственной атомной бомбы, но пока не приняла решение о её производстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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