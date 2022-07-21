Минюст США просит Конгресс передать изъятое имущество РФ беженцам из Украины

Министерство юстиции США настаивает на передаче арестованного российского имущества украинским беженцам.

21 июля первый заместитель главы Министерства юстиции США Лиза Монако заявила, что американский Минюст настаивает, чтобы Конгресс страны позволил передавать конфискованное российское имущество украинским беженцам за рубежом.

Замминистра юстиции Соединённых Штатов Лиза Монако утверждает, что речь идёт о передаче украинцам российского имущества, которое было изъято из-за санкций коллективного Запада.