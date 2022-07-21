Бербок раскритиковала премьера Саксонии за призыв заморозить конфликт в Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с критикой премьер-министра Саксонии Михаэла Кречмера, призвавшего заморозить украинский конфликт.

21 июля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оцепила высказывание саксонского премьера Михаила Кречмера, который считает, что Берлин мог бы стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, поспособствовать заморозке боевых действий на территории Украины.

Бербок утверждает, что призывы Кречмера её удивили, поскольку Германия не желает, чтобы военный конфликт на Украине вспыхнул вновь. Также глава немецкого МИДа заверила, что Германия неоднократно пыталась вести переговоры с Россией на тему прекращения спецоперации.