Песков: Путин и Лавров никогда не исключали новые переговоры РФ с Украиной

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент и глава МИД России Сергей Лавров никогда не исключали возможность новых переговоров с Украиной.

Утром четверга глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что ни Владимир Путин, ни Сергей Лавров никогда не говорили, что вопрос о переговорах между представителями Киева и Москвы окончательно закрыт.

Примечательно, что днём ранее лидер российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что на текущий момент новые переговоры с Украиной являются бессмысленными, поскольку Киев сам вышел из переговорного процесса.