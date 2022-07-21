Песков: Путин и Лавров никогда не исключали новые переговоры РФ с Украиной
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент и глава МИД России Сергей Лавров никогда не исключали возможность новых переговоров с Украиной.
Утром четверга глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что ни Владимир Путин, ни Сергей Лавров никогда не говорили, что вопрос о переговорах между представителями Киева и Москвы окончательно закрыт.
Примечательно, что днём ранее лидер российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что на текущий момент новые переговоры с Украиной являются бессмысленными, поскольку Киев сам вышел из переговорного процесса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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