МИД Германии назвал пропагандой слова Лаврова о расширении географии спецоперации

Глава МИД Германии Анналена Бербок уверена, что слова Сергея Лаврова о возможном расширении российской спецоперации на Украине является элементом пропаганды.

21 июля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подвергла сомнению слова своего российского коллеги Сергея Лаврова о том, что армия РФ вынуждена расширить географию специальной военной операции на территории Украины. По мнению Бербок, данные заявления являются традиционным атрибутом российской пропаганды.

Примечательно, что Лавров предупредил о расширении географии спецоперации на Украине, сославшись на то, что ВСУ атакуют из РСЗО HIMARS освобождённые территории Херсонской и Запорожской областей, которые теперь также нуждаются в повышенной защите со стороны России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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