Госдеп США назвал Северный поток единственным способом спасти Европу от газового кризиса
В Соединенных Штатах считают, что "Северный поток" может спасти Европу от газового кризиса.
В Государственном департаменте Соединенных Штатов назвали единственный способ спасения Европы от газового кризиса.
Как заявил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс, Европа должна использовать этот газопровод, чтобы повысить свою энергетическую безопасности.
При этом, отметил Прайс, это должно происходить лишь до момента снижения их газовой зависимости от России.
"Северный поток" был бы важным элементом этого, - сказал Прайс во время пресс-конференции в среду 20 июля, имея в виду восполнение газовых запасов стран Европы", - заявил Прайс.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Wirtualna Polska: граждане Польши устроили протест против флагов Украины
Госдеп США назвал Северный поток единственным способом спасти Европу от газового кризиса
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Байден признался, что у него нашли рак
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной