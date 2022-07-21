Зеленскому отказали в выступлении на Южноамериканском экономическом форуме

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить на экономическом форуме МЕРКОСУР.

Президент Украины хотел выступить на экономическом форуме стран Южной Америки, но получил отказ.

Зеленский ранее разговаривал на тему своего выступления на экономическом форуме объединения МЕРСОКУР.

Как сообщает российское издание "Комсомольская правда", Зеленскому было отказано в возможности выступить.

Отмечается, что страны-члены организации не смогли прийти к согласию в выступлении Зеленского.

"Не было единого мнения о возможности такого общения",- приводит "Комсомолка" сообщение организаторов форума.