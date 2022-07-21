Зеленскому отказали в выступлении на Южноамериканском экономическом форуме
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить на экономическом форуме МЕРКОСУР.
Президент Украины хотел выступить на экономическом форуме стран Южной Америки, но получил отказ.
Зеленский ранее разговаривал на тему своего выступления на экономическом форуме объединения МЕРСОКУР.
Как сообщает российское издание "Комсомольская правда", Зеленскому было отказано в возможности выступить.
Отмечается, что страны-члены организации не смогли прийти к согласию в выступлении Зеленского.
"Не было единого мнения о возможности такого общения",- приводит "Комсомолка" сообщение организаторов форума.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Wirtualna Polska: граждане Польши устроили протест против флагов Украины
Госдеп США назвал Северный поток единственным способом спасти Европу от газового кризиса
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Байден признался, что у него нашли рак
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной