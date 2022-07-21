Володин: Байдену нужно продолжение боевых действий в Украине для удержания власти

Вячеслав Володин утверждает, что Джо Байдену выгодно продление конфликта на Украине с целью сохранения власти во время промежуточных выборов в конгресс США.

Утром четверга спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Джо Байдену необходимо максимально затянуть украинский конфликт с непрерывными боевыми действиями, поскольку через три с половиной месяца в США стартуют промежуточные выборы в конгресс.

По мнению Володина, в случае, если Байден утратит большинство сторонников в американском конгрессе, его ожидает незамедлительный импичмент. При этом Вячеслав Володин верит, что продолжение боевых действий на Украине может удержать Джо Байдена у власти, поскольку он оказывает военную поддержку Киеву, что вызывает одобрение американцев.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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