Вячеслав Володин утверждает, что Джо Байдену выгодно продление конфликта на Украине с целью сохранения власти во время промежуточных выборов в конгресс США.

Утром четверга спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Джо Байдену необходимо максимально затянуть украинский конфликт с непрерывными боевыми действиями, поскольку через три с половиной месяца в США стартуют промежуточные выборы в конгресс.

По мнению Володина, в случае, если Байден утратит большинство сторонников в американском конгрессе, его ожидает незамедлительный импичмент. При этом Вячеслав Володин верит, что продолжение боевых действий на Украине может удержать Джо Байдена у власти, поскольку он оказывает военную поддержку Киеву, что вызывает одобрение американцев.