Великобритания вводит эмбарго на нефть и угль из РФ в рамках пакета санкций

Правительство Великобритании анонсировало новый пакет антироссийских санкций, касающийся энергоресурсов.

Утром 21 июля пресс-служба правительства Великобритании сообщило о введении нового антироссийского санкционного пакета, в рамках которого Лондон вводит эмбарго на некоторые энергоносители из России.

По данным российского агентства РБК, с 31 декабря Великобритания полностью отказывается от нефти из РФ, а уже с 10 августа Лондон прекращает закупку российского угля.