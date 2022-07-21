Великобритания вводит эмбарго на нефть и угль из РФ в рамках пакета санкций
Правительство Великобритании анонсировало новый пакет антироссийских санкций, касающийся энергоресурсов.
Утром 21 июля пресс-служба правительства Великобритании сообщило о введении нового антироссийского санкционного пакета, в рамках которого Лондон вводит эмбарго на некоторые энергоносители из России.
По данным российского агентства РБК, с 31 декабря Великобритания полностью отказывается от нефти из РФ, а уже с 10 августа Лондон прекращает закупку российского угля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Politico: Пелоси предупредила Блинкена о признании РФ спонсором терроризма
Великобритания вводит эмбарго на нефть и угль из РФ в рамках пакета санкций
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Российские силы атаковали позиции ВСУ, обстрелявшие Херсон
Байден признался, что заболел раком из-за климата в США