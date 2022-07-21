Великобритания вводит эмбарго на нефть и угль из РФ в рамках пакета санкций

Правительство Великобритании анонсировало новый пакет антироссийских санкций, касающийся энергоресурсов.

Утром 21 июля пресс-служба правительства Великобритании сообщило о введении нового антироссийского санкционного пакета, в рамках которого Лондон вводит эмбарго на некоторые энергоносители из России.

По данным российского агентства РБК, с 31 декабря Великобритания полностью отказывается от нефти из РФ, а уже с 10 августа Лондон прекращает закупку российского угля.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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